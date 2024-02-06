Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата покидает Эстонию

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (в миру Валерий Решетников) во вторник вернется в Россию в связи с отказом властей республики продлить ему вид на жительство.

По словам руководителя бюро погранохраны Пыхьяской (Pohja) префектуры Индрека Ару (Indrek Aru), чиновники департамента в понедельник встретились с гражданином России Валерием Решетниковым и сообщили ему, что его временный вид на жительство продлен не будет, сообщает портал Rus.ERR.

"Это означает, что срок действия вида на жительство истекает 6 февраля, и в течение дня Решетников должен покинуть Эстонию. Решетников сотрудничал с чиновниками и, насколько известно департаменту полиции и пограничной охраны (PPA), митрополит намерен покинуть Эстонию вовремя", - сказал Ару.

Департамент полиции и погранохраны 18 января объявил, что не будет продлевать вид на жительство предстоятелю ЭПЦ МП и что он должен покинуть Эстонию до 6 февраля.

Департамент посчитал, что митрополит представляет угрозу безопасности. По словам представителей властей, Евгений не осудил спецоперацию РФ на Украине. Его лишили также права на 90 дней, которые полагаются по закону на обжалование и нахождение в стране после окончания действия вида на жительства.

При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила, что "это решение связано с конкретным человеком, с конкретной деятельностью конкретного человека в Эстонии и не связано с церковью".

Глава ЭПЦ МП назвал решение департамента оставить его без вида на жительство политически мотивированным.

Митрополит Евгений был избран предстоятелем Эстонской православной церкви Московского Патриархата 29 мая 2018 года. С тех пор ему дважды продлевали вид на проживание. Срок действия нынешнего вида завершается 6 февраля.