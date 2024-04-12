Глава МВД Эстонии хочет запретить деятельность Московского патриархата в стране

Лаури Ляэнеметс предложил признать эту религиозную организацию террористической

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс вынесет на рассмотрение парламента предложение о признании Московского патриархата террористической организацией, и на этом основании намерен добиться окончательного запрета на его деятельность в стране.

"Учитывая весь контекст, я, как министр внутренних дел, не могу сделать ничего другого, кроме как предложить парламенту объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим терроризм в своей деятельности, и в результате министр внутренних дел мог бы обратиться в суд и предложить распустить действующую здесь церковную организацию", - сказал Ляэнеметс в эфире эстонского телевидения.

"Основываясь на экспертизе МВД и только что дошедшей оценке полиции безопасности, у меня нет другого выбора, кроме как самому принять меры по разрыву связей между Эстонской православной церковью Московского патриархата и Московским патриархом", - заявил министр.

По его данным, у Эстонской православной церкви Московского патриархата более 100 тыс. последователей (на 1,3 млн жителей), и ее подчинение Москве "несет угрозу безопасности Эстонии".

"Это не касается общин, это не означает, что церкви будут закрыты, но это значит, что связь с Москвой будет прервана", - сказал Ляэнеметс.

Он отметил, что за два года, что он занимает пост главы МВД, четыре раза вызывал представителей ЭПЦ МП по вопросам безопасности.

В то же время представитель ЭПЦ МП епископ Тартуский Даниил, который также является викарием Таллиннской епархии, заявил во вторник на пресс-конференции, что ЭПЦ МП не подчиняется напрямую Московскому патриарху и не может нести ответственность за его высказывания в поддержку действий России. В СМИ Эстонии его слова расценили как отказ от требования разорвать отношения с Московским патриархатом.

Ранее власти Эстонии вынудили главу ЭПЦ МП митрополита Евгения покинуть Эстонию, не продлив ему вид на жительство. 6 февраля 2024 года он убыл из страны, заявив перед отъездом, что "В Эстонии есть две архиепископии, которые с моего благословения могут осуществлять полномочия главы нашей церкви. Я, в свою очередь, буду поддерживать связь и продолжать заботиться о вверенном мне храме даже издалека".