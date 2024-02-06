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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Долги домохозяйств США в IV квартале достигли рекорда

Долги домохозяйств США в IV квартале достигли рекорда
Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Совокупная задолженность домохозяйств США в четвертом квартале увеличилась на 1,2% (на $212 млрд) относительно предыдущих трех месяцев и достигла рекордных $17,503 трлн. Об этом говорится в сообщении Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Сумма долга относительно октября-декабря 2022 года выросла на $604 млрд.

Долги американцев по ипотечным кредитам повысились на $112 млрд в поквартальном сравнении и достигли $12,25 трлн, по кредитным картам – на $50 млрд до $1,13 трлн, по студенческим кредитам – на $2 млрд до $1,6 трлн.

Задолженность по автомобильным кредитам выросла на 12 млрд (до $1,61 трлн), повышательная тенденция сохраняется со второго квартала 2020 года, отмечается в сообщении ФРБ.

Доля существенной просрочки платежей (90 дней и более) на конец декабря составляла 1,42% против 1,03% на конец 2022 года.

США
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