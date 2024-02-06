Израиль и "Хезболла" обмениваются ударами на ливанской границе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движение "Хезболла" во вторник обстреливали военную инфраструктуру друг друга на ливано-израильской границе, передают израильские СМИ.

ЦАХАЛ сообщил, что "израильские истребители обстреляли наблюдательный пункт и террористическую инфраструктуру, которую использует "Хезболла", во вторник" на юге Ливана.

Израильские военные также заявили, что зафиксировали ракетный огонь с территории Ливана и открыли ответный огонь из артиллерии.

"Хезболла" заявила, что атаковала несколько позиций израильских военных, включая пункты, которые, по ее данным, ЦАХАЛ использует для сбора разведданных.

Между тем, лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хуси во вторник заявил, что его движение готово к дальнейшей эскалации, если атаки Израиля в секторе Газа не прекратятся. Хуситы в конце прошлого года начали атаковать на суды в Красном море, связанные с Израилем, подчеркивая, что делают это в знак солидарности с палестинским народом.

В секторе Газа во вторник продолжились бои. Арабские СМИ сообщили со ссылкой на заявление ХАМАС, что палестинские военизированные формирования обстреляли командный пункт израильской армии в городе Газа, а также атаковали группу израильских солдат, забаррикадировавшихся в одном из домов в населенном пункте к западу от города Хан-Юнис.

На контрольно-пропускном пункте между Израилем и сектором Газа "Керем-Шалом" во вторник собрались сотни израильтян, которые блокируют проезд грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Произошло несколько стычек с полицией. Протестующие требуют освободить заложников, взятых в плен в Израиле в ходе атаки 7 октября 2023 года.

Между тем премьер и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани во вторник заявил, что в ХАМАС дали в целом положительный ответ на предложение о новом соглашении с Израилем по обмену заложниками и заключенными.

Со своей стороны, глава госдепа Энтони Блинкен заявил, что "еще предстоит проделать определенную работу. Но добиться соглашения (о перемирии - ИФ)" реально". Блинкен добавил, что в случае достижения нового соглашения об ограниченном во времени перемирии появится возможность в более спокойной обстановке проработать более долговременное политическое решение по будущему Газы.

ХАМАС отметила, что действительно выразила "положительный настрой" на предложение о соглашении. Однако группировка по-прежнему требует "всеобъемлющего и полного" перемирия, а не ограниченного во времени соглашения о прекращении огня.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.