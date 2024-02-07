США планируют объявить о шагах Израиля и "Хезболла" по снижению напряженности

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - США и четыре их союзника из ЕС надеются объявить в ближайшие несколько недель о ряде обязательств, взятых Израилем и "Хезболлой" по ослаблению напряженности и восстановлению спокойствия на израильско-ливанской границе, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Новые договоренности, согласно сообщению источников, не будут официально подписаны сторонами, но США и Великобритания, Франция, Германия и Италия опубликуют заявление с подробным описанием обязательств, которые согласилась взять на себя каждая сторона.

Кроме того, они объявят об экономических выгодах для стимулирования ливанской экономики.

Как сообщает портал, ожидается, что договоренности будут сосредоточены на частичном выполнении резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая положила конец второй ливанской войне в 2006 году.

В частности, договоренности будут включать обязательство обеих сторон прекратить стычки на границе, которые происходят после нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября.

Помимо прочего, согласно договоренностям, "Хезболла" должна будет передислоцировать все свои силы к северу от реки Литани на восемь-10 км от израильской границы, сообщают источники.

При этом, заявили собеседники портала, ливанская армия направит от 10 тыс. до 12 тыс. военнослужащих в район вдоль границы с Израилем.

Согласно данным источников, Соединенные штаты, в свою очередь, попросили Израиль прекратить полеты своих истребителей в воздушном пространстве Ливана.

Израиль также возьмет на себя обязательство вывести часть сил - в основном резервистов - которые он собрал вдоль границы с Ливаном за последние четыре месяца, сообщают собеседники.