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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Израиль нанес серию авиаударов по объектам движения "Хезболла"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Израильская авиация нанесла удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана, информирует армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по центру военного командования в районе населенного пункта Бинт-Джбейль и наблюдательному посту "Хезболлы" в районе Маркаба", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что накануне также наносились удары по командному центру и системам ПВО "Хезболлы".

"Военная активность "Хезболлы" южнее от реки Литани в Ливане является вопиющим нарушением резолюции СБ ООН 1701 (которая положила конец боевым действиям на границе Израиля и Ливана в 2006 году - ИФ). ЦАХАЛ продолжит защищать границы Израиля от любых угроз", - говорится в сообщении израильской армии.

Ситуация на юге Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. С тех пор ЦАХАЛ и бойцы ливанского движения "Хезболла" неоднократно вели обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

Израиль Ливан Хезболла
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