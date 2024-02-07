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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Израиль предпринял ракетную атаку на Сирию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Силы сирийских ПВО в ночь на среду отражали ракетную атаку Израиля, который нанес удар по объектам в районе города Хомс на севере Сирии.

"Сирийская ПВО сбила несколько ракет", - говорится в сообщениях ближневосточных СМИ со ссылкой на минобороны Сирии. Отмечается, что в результате ударов погибли и пострадали несколько мирных жителей.

Телеканал "Аль-Маядин" сообщает, что авиаудары наносились со стороны Средиземного моря.

Израильские военные периодически наносят подобные удары по сирийской территории. Обычно их целью становятся иранские военные советники, позиции поддерживающей Дамаск ливанской группировки "Хезболла".

Израиль Cирия
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