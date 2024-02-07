Израиль предпринял ракетную атаку на Сирию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Силы сирийских ПВО в ночь на среду отражали ракетную атаку Израиля, который нанес удар по объектам в районе города Хомс на севере Сирии.

"Сирийская ПВО сбила несколько ракет", - говорится в сообщениях ближневосточных СМИ со ссылкой на минобороны Сирии. Отмечается, что в результате ударов погибли и пострадали несколько мирных жителей.

Телеканал "Аль-Маядин" сообщает, что авиаудары наносились со стороны Средиземного моря.

Израильские военные периодически наносят подобные удары по сирийской территории. Обычно их целью становятся иранские военные советники, позиции поддерживающей Дамаск ливанской группировки "Хезболла".