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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Глава МИД Ирана обсудил с лидером "Хезболлы" ситуацию в Газе и на юге Ливана

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в субботу в Бейруте обсудил с руководителем ливанского шиитского движения "Хезболла" Сейедом Хасаном Насраллой ситуацию на юге Ливана и в секторе Газа, информирует Tasnim.

Как сообщается, стороны обсудили ряд двусторонних, региональных и международных вопросов. В частности, обсуждалась ситуация в Палестине, в Газе и на юге Ливана.

Во встрече также приняли участие посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, советник главы иранского МИД Али Асгар Хаджи и генеральный директор отдела Западной Азии и Северной Африки в МИД Ирана Махди Шуштари.

Агентство отмечает, что Бейрут стал первым пунктом регионального турне Абдоллахиана. Из Ливана он отправится в столицу Сирии Дамаск.

Иран Ливан Хезболла сектор Газа
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