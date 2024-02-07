Хуситы атаковали два судна в Красном море и Аденском заливе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы выпустили шесть баллистических ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"6 февраля (...) поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемые хуситами районов Йемена в направлении южной части Красного моря и Аденского залива", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Отмечается, что три ракеты были направлены на принадлежащий Греции сухогруз MV Star Nasia под флагом Маршалловых островов, следовавший транзитом через Аденский залив. Одна из ракет взорвалась рядом с судном и "незначительно повредила его".

"Еще одна ракета упала в воду рядом с судном, третью перехватил и сбил корабль USS Laboon (DDG 58)", - следует из сообщения.

Кроме того, заявляет CENTCOM, "оставшиеся три ASBM, вероятно, были нацелены на MV Morning Tide, грузовое судно под флагом Барбадоса, принадлежащее Великобритании, работающее в южной части Красного моря".

По данным командования, ракеты упали в воду рядом с судном. MV Morning Tide продолжает свой путь. О пострадавших или повреждениях не сообщается.