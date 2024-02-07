Нефть Brent подорожала до $78,7 за баррель

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду, продолжая рост на геополитических рисках.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по московскому времени составляет $78,68 за баррель, что на $0,09 (0,11%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,6 (0,8%), до $78,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,14 (0,19%) и составили $73,45 за баррель. По итогам прошлой сессии они повысились на $0,53 (0,7%) - до $73,31 за баррель.

Обе марки дорожают третий день подряд, инвесторы продолжают оценивать риски перебоев с поставками на Ближнем Востоке.

По мнению аналитиков, пока в регионе сохраняется напряженность, цены на нефтяном рынке будут формироваться с учетом соответствующих опасений, пишет Trading Economics.

Йеменские хуситы выпустили шесть баллистических ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). "6 февраля (...) поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемых хуситами районов Йемена в направлении южной части Красного моря и Аденского залива", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на публикацию в 18:30 по московскому времени данных о недельной динамике запасов нефти в США. Обнародованная накануне статистика Американского института нефти (API) показала рост резервов на неделе, завершившейся 2 февраля, на 647 тыс. баррелей. Рынок ожидал повышения на 2,133 млн баррелей.