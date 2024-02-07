Палата представителей США не поддержала импичмент главе МВБ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей США не поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, свидетельствуют результаты голосования.

Согласно им, "за" объявление импичмента Майоркасу проголосовало 214 законодателей, 216 высказались "против".

Как отмечают американские СМИ, трое республиканцев Кен Бак, Майк Галлахер и Том Макклинток присоединились к демократам в голосовании против резолюции об импичменте.

Ранее комитет по внутренней безопасности после длительных дебатов рекомендовал палате представителей на рассмотрение две статьи об импичменте Майоркасу.

В них утверждается, что министр "отказался соблюдать федеральные иммиграционные законы" на фоне рекордного всплеска нелегальной иммиграции, и что он "подорвал общественное доверие" своими заявлениями Конгрессу о том, что граница между США и Мексикой безопасна.

Такое обвинение против члена кабинета министров в США не выдвигали почти 150 лет.