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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте главы МВБ

Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте главы МВБ
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей США поддержала резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности (МВБ) Алехандро Майоркасу, свидетельствуют данные голосования.

"За" объявление импичмента Майоркасу проголосовали 214 законодателей, 213 выступили против.

Как отмечают американские СМИ, на этот раз республиканцам удалось поддержать резолюцию об импичменте только благодаря возвращению лидера большинства в Палате представителей Стива Скализа, который пропустил голосование на прошлой неделе, проходя курс лечения от рака крови.

Ожидается что Сенат, где большинство демократов, вряд ли поддержит импичмент Майоркаса.

На прошлой неделе Палата представителей США не смогла объявить импичмент главе министерства внутренней безопасности США. Тогда "против" проголосовали 216 законодателей, "за" высказались 214.

Ранее комитет по внутренней безопасности после длительных дебатов рекомендовал Палате представителей на рассмотрение две статьи об импичменте Майоркасу.

В них утверждается, что министр "отказался соблюдать федеральные иммиграционные законы" на фоне рекордного всплеска нелегальной иммиграции, и что он "подорвал общественное доверие" своими заявлениями Конгрессу о том, что граница между США и Мексикой безопасна. Такое обвинение против члена кабинета министров в США не выдвигали почти 150 лет.

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