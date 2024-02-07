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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Toyota вложит еще $1,3 млрд во флагманский завод в штате Кентукки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor вложит еще $1,3 млрд во флагманский завод в штате Кентукки, говорится в пресс-релизе американского подразделения компании.

Таким образом, общие инвестиции в предприятие составят около $10 млрд.

Новые вложения направлены на развитие в сфере электрификации транспорта и, в частности, обеспечат возможность сборки новой, полностью электрической модели внедорожников для рынка США.

Кроме того, на заводе появится линия сборки аккумуляторов.

С 2021 года Toyota анонсировала инвестиции на $17 млрд в американские производственные мощности, связанные с электрификацией транспорта.

Toyota США
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