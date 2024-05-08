Toyota получила рекордную чистую прибыль и выручку в прошлом фингоду

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил чистую прибыль и выручку в прошлом финансовом году, завершившемся в марте, причем оба показателя оказались рекордными в истории компании.

Как говорится в пресс-релизе, ее чистая прибыль в прошлом фингоду выросла более чем в два раза и составила 4,94 трлн иен ($31,9 млрд).

Выручка Toyota увеличилась на 21,4%, до 45,1 трлн иен.

Японский автопроизводитель ожидает, что в текущем фингоду его выручка достигнет 46 трлн иен, а чистая прибыль снизится до 3,57 трлн иен из-за масштабных инвестиций.

По итогам всего прошедшего фингода компания продала 11,1 млн автомобилей, на 5% больше, чем годом ранее.

Акции Toyota подешевели на 0,6% по итогам торгов в среду. С начала текущего года капитализация компании подскочила на 38%, до 48,76 трлн иен.