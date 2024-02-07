Власти Израиля обсуждают, можно ли скорректировать предложения ХАМАС по перемирию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Израильские власти пытаются решить, следует ли отклонить вариант соглашения о перемирии, представленный движением ХАМАС, или стоит договориться с группировкой об уступках, сообщает The Times of Israel.

"Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что сейчас идет обсуждение вопроса о том, нужно ли полностью отклонить требования ХАМАС или вступить в дальнейшие переговоры с целью, чтобы члены движения их смягчили", - информирует издание.

Представитель израильских властей отметил, что многие требования, выдвинутые ХАМАС, "народ Израиля не может принять ни при каких обстоятельствах".

The Times of Israel отмечает, что движение ХАМАС предложило установить режим прекращения огня в три этапа.

Ранее портал Ynet со ссылкой на израильских официальных лиц сообщал, что власти страны не согласны с предложением ХАМАС по перемирию и полному прекращению боевых действий.

Западные СМИ накануне сообщали, что в ХАМАС подтвердили передачу странам-посредникам - Египту и Катару - ответ на выработанные ранее предложения о перемирии с Израилем и об обмене заключенными и заложниками. В заявлении ХАМАС отмечалось, что движение выражает "положительный настрой" в отношении идей возможного соглашения. Однако в ХАМАС указали, что по-прежнему требуют "всеобъемлющего и полного" перемирия, а не ограниченного во времени соглашения о прекращении огня.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.