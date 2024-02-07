Премьер Израиля надеется победить ХАМАС за несколько месяцев

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа над группировкой ХАМАС в секторе Газа уже в пределах досягаемости, сообщает в среду газета The Times of Israel.

"Мы на пути к полной победе. Победа в зоне досягаемости", - сказал он.

Нетаньяху отметил, что это "вопрос месяцев", а не нескольких лет.

По его словам, успех Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в наступлении на ХАМАС - беспрецедентный.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против этой группировки в секторе Газа.