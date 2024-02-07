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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Корабль Crew Dragon с коммерческими туристами покинул МКС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя космическими туристами на борту в среду отстыковался от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю, сообщило НАСА.

"Корабль Crew Dragon с экипажем Ax-3 расстыковался с МКС в 09:20 по времени Восточного побережья США (в 17:20 по Москве - ИФ)", - говорится в сообщении.

Примерно через 47,5 часов, 9 февраля после схождения с орбиты спускаемая капсула корабля должна приводниться в Атлантике вблизи восточного побережья Флориды.

Корабль с туристами прибыл на станцию 20 января. Возвращение корабля на Землю откладывалось трижды из-за непогоды в районе приводнения. В результате экипаж пробыл на станции на четыре дня больше запланированного двухнедельного срока.

В состав экипажа корабля, выполняющего полет по программе компании Axiom в рамках соглашения со SpaceX, входят бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравчи, который стал первым астронавтом в истории Турции.

В рамках нынешней третьей миссии Axiom (Ax-3) туристы работали вместе с действующим экипажем станции. Они самостоятельно провели на ее борту 30 научных экспериментов.

Экипаж в целом везет с собой на Землю почти 2,5 тонны материалов по результатам проведенных на станции различных научных исследований.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Полет экипажа второй миссии Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

Crew Dragon МКС Axiom
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