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Корабль Crew Dragon с коммерческими туристами приводнился в Атлантике

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя космическими туристами на борту после завершения пребывания на Международной космической станции (МКС) в пятницу успешно приводнился в Атлантике, сообщила компания-разработчик аппарата SpaceX.

После схождения с орбиты спускаемая капсула корабля с использованием парашютной системы совершила мягкое приводнение у восточного побережья Флориды вблизи города Дейтона примерно в 08:30 по времени Восточного побережья США (в 16:30 по Москве).

В районе приводнения капсулу ожидало поисково-спасательное судно Shannon компании SpaceX, которое поднимет ее на борт для извлечения экипажа.

В среду Crew Dragon отстыковался от МКС, проведя двое суток в режиме автономного полета.

Корабль с туристами прибыл на станцию 20 января. Возвращение корабля на Землю откладывалось трижды из-за непогоды в районе приводнения. В результате экипаж пробыл на станции на четыре дня больше запланированного двухнедельного срока.

В состав экипажа корабля, выполняющего полет по программе компании Axiom в рамках соглашения со SpaceX, входят бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравчи, который стал первым астронавтом в истории Турции.

В рамках нынешней третьей миссии Axiom (Ax-3) туристы работали вместе с действующим экипажем станции. Они самостоятельно провели на ее борту 56 научных экспериментов.

Экипаж в целом везет с собой на Землю почти 230 кг материалов по результатам проведенных на станции различных научных исследований.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Полет экипажа второй миссии Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

Crew Dragon Axiom SpaceX МКС
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