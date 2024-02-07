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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Число жертв схода оползня на западе Грузии увеличилось до восьми человек

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В результате схода оползня в Багдатском муниципалитете (край Имеретия) на западе Грузии погибли восемь человек, сообщили в среду вечером журналистам в МВД страны.

Утром в среду сообщалось о гибели трех человек.

По данным МВД, на данном этапе на месте схода оползня в селе Нергети продолжаются поисково-спасательные мероприятия, ведется поиск одного пропавшего.

В ночь на среду оползень сошел в селе Нергети. Под слоем грунта и горных пород оказалось несколько жилых домов.

В среду Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии сообщило, что зарождение и активизация оползневого процесса произошли на правом склоне долины у реки Ханисцкали. Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности.

По данным агентства, высота срыва плато составила 30 метров, ширина оползня в верхней части - 20-25 метров, в нижней части - 90-100 метров. Ориентировочный объем вошедшей в динамику оползневой массы составляет 150 тыс. кубометров.

"Наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, зарождение и активизация оползневого процесса в основном связаны с обильными атмосферными осадками, выпавшими 5-6-7 февраля. Оползень полностью разрушил четыре жилых дома", - сказано в сообщении.

В минувший вторник в Грузии также в результате оползня и схода лавины в Аджарии погибли два человека.

Грузия
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