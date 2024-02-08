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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

До девяти возросло число жертв оползня в Грузии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв сошедшего в ночь на 7 февраля в селе Нергети (Багдатский муниципалитет) на западе Грузии оползня увеличилось до девяти человек, сообщили журналистам в четверг в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны.

Вечером в среду сообщалось о гибели восьми человек.

Как заявляли в МВД Грузии, оползень полностью разрушил четыре жилых дома и перекрыл центральную автодорогу.

Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии отмечало, что зарождение и активизация оползневого процесса в основном были связаны с обильными осадками, выпавшими 5-7 февраля, а ориентировочный объем вошедшей в динамику оползневой массы составил около 150 тыс. м3.

Ранее на этой неделе в Грузии также в результате оползня и схода лавины в Аджарии погибли два человека.

Грузия
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