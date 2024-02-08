Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

КНДР упразднила закон об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея на XXX пленарной сессии президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР в среду упразднила закон о межкорейском экономическом сотрудничестве, сообщает агентство ЦТАК.

Этот шаг был предпринят на фоне растущей напряженности в отношениях Северной и Южной Корей.

Менее месяца назад КНДР ликвидировала агентства, занимающиеся межкорейскими делами, поскольку в конце 2023 года северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал межкорейские связи отношениями между "двумя враждебными друг другу государствами".

Тем временем представитель южнокорейского министерства по делам объединения двух Корей заявил "Ренхап", что отмена закона была в значительной степени ожидаемой. Он предупредил, что этот шаг приведет к дальнейшей изоляции Северной Кореи.

Собеседник агентства также подчеркнул, что соглашения о межкорейском экономическом сотрудничестве не становятся недействительными из-за одностороннего решения Пхеньяна.

КНДР Ким Чен Ын Южная Корея Пхеньян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 8 февраля

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Интервью с Путиным Такера Карлсона выйдет в ночь на 9 февраля

Прокурор завершил расследование дела Байдена о ненадлежащем хранении документов

Прокурор завершил расследование дела Байдена о ненадлежащем хранении документов

США заявили об убийстве командира группировки "Катаиб Хезболла" в Багдаде

США заявили об убийстве командира группировки "Катаиб Хезболла" в Багдаде

Алиев набирает 92,05% на внеочередных президентских выборах в Азербайджане

В Сенате США заблокировали законопроект об охране границ и помощи Украине

Алиев лидирует на выборах в Азербайджане после подсчета 54,47% голосов

Алиев лидирует на выборах в Азербайджане после подсчета 54,47% голосов

Данные экзит-пола указывают на лидерство Алиева на выборах в Азербайджане

Данные экзит-пола указывают на лидерство Алиева на выборах в Азербайджане
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });