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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Ученые КНДР разработали управляемый снаряд для РСЗО

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Академия национальной обороны КНДР успешно разработала новый управляемый снаряд для реактивной системы залпового огня (РСЗО) и систему управления полетом, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что 11 февраля академия "провела испытательную стрельбу 240-мм управляемыми реактивными снарядами (...) для оценки точности попадания, в ходе которого подтверждены их преимущества".

ЦТАК подчеркнул, что "разработка 240-мм управляемого реактивного снаряда и системы управления качественно изменит силы реактивных систем нашей армии".

Академия национальной обороны отметила, что "в соответствии с радикальным техническим прогрессом будет переоценена стратегическая ценность и эффективность использования РСЗО 240-миллиметрового калибра, будет повышена ее роль на поле боя".

КНДР РСЗО
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