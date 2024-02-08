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Писательница Уильямсон отказалась от борьбы за участие в президентских выборах в США

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Писательница Марианна Уильямсон объявила в видеообращении, что приостанавливает кампанию по выдвижению в кандидаты в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает АР.

"Хотя нам не удалось провести победоносную политическую кампанию, в глубине души я знаю, что мы повлияли на политические настроения", - отметила писательница в послании к сторонникам, опубликованном на ее сайте.

Это была вторая президентская кампания Уильямсон. В 2020 году писательнице не удалось добиться успеха на праймериз.

CNN отмечает, что после выхода Уильямсон из предвыборной гонки конгрессмен Дэн Филлипс остается единственным соперником действующего президента Джо Байдена, который от демократов продолжает готовиться к участию в борьбе с экс-президентом Дональдом Трампом.

На праймериз в Неваде, прошедших во вторник, действующий президент Джо Байден набрал 89,4% голосов. Уильямсон же удалось получить только 2,9%.

На праймериз проходит тайное голосование с помощью бюллетеней.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Джо Байден США Демократическая партия Марианна Уильямсон Дональд Трамп
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