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В штабе Байдена признали, что Трамп уже обеспечил себе выдвижение на выборы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Республиканские праймериз в штате Нью-Гэмпшир показали, что Дональд Трамп практически обеспечил выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах президента США, считают в предвыборном штабе нынешнего президента Джо Байдена.

"Результаты прошедшего вечера указывают на то, что Дональд Трамп практически обеспечил себе номинацию (для участия в выборах) от республиканцев", - говорится в коммюнике, распространенном в ночь на среду главой предвыборного штаба Байдена Джули Чавес Родригес.

В то же время она отметила, что "Трамп предлагает американцам все ту же радикальную повестку, которая уже обошлась дорого республиканцам".

На республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире Трамп заручился поддержкой 53,7% участников голосования, его основная конкурентка экс-губернатор Южной Каролины и бывший постпред США при ООН Никки Хейли получила 33%. Она уже признала победу Трампа.

На съезде по результатам предварительных выборов во всех штатах страны будет избран кандидат от Республиканской партии в президенты США на выборах в ноябре 2024 года.

На праймериз проходит тайное голосование с помощью бюллетеней. Этот процесс аналогичен всеобщим выборам, что является более простым способом избрать кандидата.

Американские СМИ отмечают, что первые праймериз играют ключевую роль в борьбе претендентов в кандидаты от партии, хотя это и не гарантирует им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе. Однако эти выборы дают возможность сторонникам партии впервые выразить поддержку тому или иному кандидату. Кроме того, победитель предварительных внутрипартийных выборов зачастую получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей избирательной программы.

Кроме того, первые этапы внутрипартийных выборов в США, как правило, позволяют отсеять наиболее слабых претендентов на выдвижение кандидатом в президенты страны.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

США Дональд Трамп Джо Байден
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