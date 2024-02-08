Четыре человека стали жертвами схода оползня в Алма-Ате

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Алма-Ате в ходе аварийно-спасательных работ обнаружены и извлечены из-под завалов тела всех пропавших на месте схода оползня, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

Погибшие - мужчина 1984 года рождения, женщина 1980 года рождения и двое юношей 2007 года рождения.

В МЧС сообщили, что "на месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы".

Минувшей ночью в микрорайоне "Тау-Самал" из-за переувлажнения грунта техногенного характера произошел сход оплывины. В результате повреждены два частных жилых дома, один из них частично. По предварительной информации, в пострадавшем доме находились четыре человека.

Тело одного из подростков было извлечено несколько часов назад.

Оплывина - полоса слоя почвы глубиной до метра, сместившаяся из-за насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.