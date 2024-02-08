В Алма-Ате из-под завалов поврежденного оползнем дома извлекли тело жильца

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Из-под завалов разрушенного дома в Алма-Ате извлечено тело мужчины, сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.

По данным ведомства, погибший 2007 года рождения.

"Поисково-спасательные работы продолжаются", - отмечается в сообщении.

На месте схода оплывины развернут оперативный штаб, проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей.

В аварийно-спасательных работах задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники.

"Работают бригады скорой медицинской помощи. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям", - отмечается в сообщении.

Минувшей ночью в микрорайоне "Тау-Самал" из-за переувлажнения грунта техногенного характера произошел сход оплывины. В результате повреждены два частных жилых дома, один из них частично. По предварительной информации, в пострадавшем доме находились четверо человек, из них двое детей.