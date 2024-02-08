Honda в октябре-декабре увеличила чистую прибыль на 3,5%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. в третьем квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль на 3,5%, а также улучшил годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 253,308 млрд иен ($1,7 млрд) против 244,655 млрд иен за аналогичный период предыдущего года.

Выручка повысилась на 21,5% до 5,39 трлн иен по сравнению с 4,438 трлн иен годом ранее.

Опрошенные Quick аналитики в среднем оценивали прибыль на уровне 264,6 млрд иен при выручке в 5,265 трлн иен.

С начала текущего фингода (апрель-декабрь) Honda реализовала 3,114 млн автомобилей (рост на 13,6%) и 13,961 млн мотоциклов (сокращение на 2,3%).

Розничные продажи автомобилей составили в Японии 427 тыс. (рост вдвое), в США - 1,024 млн (скачок в 2,4 раза), в Китае - 1,014 млн (рост вдвое). Реализация мотоциклов составила в Индии 3,376 млн (рост вдвое), во Вьетнаме - 1,576 млн (увеличение на 81%), в Индонезии - 3,445 млн (подъем в 2,1 раза).

Honda улучшила прогноз операционной прибыли на текущий фингод, который завершится в марте, до 1,25 трлн иен с ожидавшихся ранее 1,2 трлн иен, чистой прибыли – до 960 млрд иен с 930 млрд иен. Компания по-прежнему планирует продать 4,1 млн автомобилей и 18,8 млн мотоциклов (по сравнению с 3,687 млн и 18,757 млн соответственно в прошлом фингоду).

Котировки акций Honda выросли на 1,4% в четверг. Отчетность была опубликована после окончания торгов. За последние три месяца рыночная стоимость автопроизводителя увеличилась на 4,8% (почти до 9 трлн иен), в то время как индекс Nikkei 225 за тот же период прибавил 12,9%.