Honda увеличила квартальную чистую прибыль лучше прогноза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. в первом финансовом квартале (апрель-июнь) увеличил чистую прибыль на 8,7%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Компания подтвердила прогнозы чистой прибыли и выручки на текущий финансовый год, однако ухудшила прогноз продаж автомобилей, отметив ослабление спроса в Китае.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила 394,66 млрд иен ($2,73 млрд) против 363,07 млрд иен годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Quick, предполагал, что этот показатель составит 338,9 млрд иен.

Увеличению чистой прибыли способствовало повышение цен на автомобили, а также ослабление иены, отмечают в компании.

Квартальная выручка Honda поднялась на 17%, до 5,405 трлн иен.

Операционная прибыль автомобильного сегмента выросла на 26%, до 222,84 млрд иен, бизнеса по производству мотоциклов - на 24%, до 177,65 млрд иен.

Компания по-прежнему ожидает, что ее чистая прибыль в этом фингоду снизится на 9,7%, до 1 трлн иен, выручка - уменьшится на 0,6%, до 20,3 трлн иен.

В этом фингоду Honda рассчитывает продать 3,9 млн автомобилей (ранее ожидалось - 4,12 млн единиц), и 19,8 млн мотоциклов. Во втором квартале продажи автомобилей компании уменьшились на 3,6%, до 869 тысяч (в том числе, в Китае на 32%), мотоциклов - выросли на 13%, до 5062 единиц.