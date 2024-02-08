Главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим вооруженными силами Украины.

Зеленский сообщил об этом в видеообращении в четверг вечером, сообщают украинские СМИ.

До этого назначения Сырский был командующим сухопутными войсками Украины.

Украинские СМИ цитируют также заявление Зеленского в соцсетях, из которого следует, что он предложил бывшему главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному и в дальнейшем быть в команде. По их данным, Залужный после встречи с Зеленским сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.