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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Кремле сомневаются, что смена руководства ВСУ может изменить ход спецоперации

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле сомневаются, что перестановки в военном руководстве Украины могут повлиять на ход спецоперации.

"Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации. Она будет продолжаться до достижения целей", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли отставка с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначение на эту должность Александра Сырского изменить ход СВО.

Накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

До этого назначения Сырский был командующим сухопутными войсками Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков ВСУ Украина Валерий Залужный Александр Сырский
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