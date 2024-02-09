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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Возбуждено уголовное дело из-за пожара на газопроводе в Пермском крае

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту возгорания промыслового газопровода в Куединском районе.

"Чернушинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту происшествия в вечернее время 8 февраля 2024 года на газопроводе в д. Солодовка Куединского района", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, "проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", добавили в ведомстве.

Пожар произошел накануне вечером. По данным МЧС РФ, причиной стал прорыв внутрипромыслового газопровода. Возникло факельное горение, огонь перешел на три частных жилых дома и хозпостройки.

В результате ЧП пострадали восемь человек, из которых пятеро, в том числе двое детей, госпитализированы.

В 23:35 пожар полностью ликвидировали на площади 238 кв. м. В тушении были задействованы 71 человек и 23 единицы техники.

МЧС РФ Пермский край
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