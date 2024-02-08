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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Две железнодорожные цистерны и три дома загорелись в Прикамье

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Шесть человек получили ожоги в результате возгорания железнодорожных цистерн и домов в Куединском округе Пермского края, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) округа.

"Загорелись две цистерны и три дома. Шесть пострадавших. Возгорание - 250 кв. метров", - сказали в ЕДДС.

Пострадавшие госпитализированы с ожогами в больницу.

В официальном новостном канале РЖД сообщается, что происшествие в поселке Куеда "не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов".

Как уточняют в компании, возгорание произошло на газопроводе, и для помощи в ликвидации огня направлен пожарный поезд, включающий цистерны с водой и пенообразователь.

По данным ЕДДС, возгорание уже локализовано.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале подтвердил информацию о возгорании нескольких домов. По его данным, пострадали шесть человек: пять госпитализированы и еще одного везут в больницу.

Он поручил министерству территориальной безопасности "выехать на место и оперативно докладывать о ситуации".

Пермский край
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