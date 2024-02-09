Миссия космотуристов к радиационному поясу Земли состоится не ранее лета

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Миссия четырех коммерческих туристов к радиационному поясу Земли в рамках первой миссии программы Polaris на корабле Crew Dragon компании SpaceX состоится не ранее лета 2024 года, следует из данных на сайте миссии.

"Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 будет запущена с (экипажем - ИФ) миссии Polaris Dawn с исторического стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде не ранее лета 2024 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте миссии, корабль выйдет на орбиту в радиационном поясе Ван Аллена, расположенного на высоте от 640 км до 58 тыс. км над Землей, где в течение пяти дней экипаж будет проводить научные исследования для лучшего понимания эффектов космических полетов и космической радиации на здоровье человека.

Когда корабль достигнет высоты около 700 км над Землей, экипаж попытается осуществить первый выход в открытый космос непрофессионального астронавта. Для выхода члены экипажа будут облачены в скафандр SpaceX для внекорабельной деятельности, разработанный на базе внутрикорабельного скафандра.

Также во время полета будет испытана технология передачи данных спутниками Starlink в космосе с помощью лазера, что поможет в разработке будущих космических систем связи, необходимых для миссий на Луну, Марс и в далеком космосе.

В состав экипажа входят миллиардер глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, он будет выполнять роль командира экипажа. Пилотом миссии станет Скотт Потит, бывший летчик ВВС США. Также к миссии присоединятся Сара Джиллис, ведущий инженер программ космических операций SpaceX, занимавшаяся подготовкой астронавтов в рамках первой миссии корабля Crew Dragon к МКС, и Анна Менон, инженер SpaceX и оператор полетов в рамках нескольких миссий кораблей Dragon, она также будет выполнять на борту роль медика.