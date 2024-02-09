Банк Франции отметил, что инфляция в еврозоне движется к цели ЕЦБ в 2%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, снизит ключевые процентные ставки в 2024 году, поскольку инфляция в еврозоне движется к целевому показателю регулятора в 2%. Об этом заявил глава Банка Франции и член руководства ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"Мы добились прогресса в плане сдерживания темпов роста цен, - сказал он на французском новостном телеканале LCI в пятницу. - Мы уходим от экстренной борьбы с инфляцией, и вероятно, опустим ставки в этом году".

По его словам, экономика Франции будет "постепенно набирать рост" в ближайшие месяцы, поскольку средние темпы повышения зарплат в стране начали опережать темпы инфляции.

Банк Франции ожидает, что экономика страны избежит рецессии в 2024 году и увеличится примерно на 0,9%, отметил де Гало.

Днем ранее в интервью газете Ouest-France он заявил, что французская экономика избежит "мрачного сценария", которого опасались многие.

В первом квартале текущего года, согласно прогнозу Банка Франции, рост ВВП составит 0,1-0,2%.

Опрос, проведенный французским ЦБ среди представителей бизнеса, показал потенциальное дальнейшее ослабление инфляции, поскольку число компаний, заявивших о подъеме цен в январе, было ниже, чем годом или двумя годами ранее.

По словам де Гало, тенденция к ослаблению инфляции распространилась на все сегменты, хотя в сфере услуг темпы ее замедления ниже, чем в сфере потребительских товаров.

"Мы снизим ставки, когда прогноз инфляции будет устойчиво держаться около 2%, - заявил он. - Наши оценки основываются на широком круге данных, включая динамику экономической активности".