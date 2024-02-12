Новые прогнозы по инфляции будут решающими для ЕЦБ на заседании в марте

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Новые прогнозы о темпах экономического роста и инфляции в еврозоне, которые будут подготовлены к мартовскому заседанию Европейского центробанка, станут ключевыми для решения о том, когда нужно будет начать снижать процентные ставки, заявил кипрской газете Politis глава Банка Испании и член совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос.

"Эти прогнозы будут решающими, во-первых, в оценке того, можем ли мы быть в достаточной мере уверены в том, что среднесрочный целевой показатель инфляции в 2% будет достигнут, принимая во внимание все риски, и во-вторых, в оценке траектории ставок, согласующейся с достижением наших целей", - сказал де Кос.

Он отметил, что темпы инфляции в еврозоне хорошо замедлились, и вероятно, продолжат сокращаться в ближайшие кварталы.

ЕЦБ оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам январского заседания. Базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что совет управляющих Европейского ЦБ считает преждевременным обсуждать смягчение денежно-кредитной политики. Она дала понять, что считает возможным снижение ставок летом текущего года.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн на прошлой неделе заявил, что регулятору необходимо получить больше подтверждений движения инфляции в еврозоне к целевому показателю, прежде чем он сможет начать уменьшение ставок.

По его словам, несмотря на то, что темпы снижения инфляции в еврозоне превосходят ожидания, среднесрочный прогноз является менее ясным.

"Что касается общей оценки траектории нашей политики, нам необходимо продвинуться дальше в процессе дезинфляции, прежде чем мы сможем быть достаточно уверены в том, что инфляция со временем достигнет цели и стабилизируется на целевом уровне", - заявил Лейн в ходе выступления в Брукингском институте.