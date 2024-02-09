Нетаньяху приказал готовить план эвакуации из Рафаха перед наступлением Израиля

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ подготовить план эвакуации мирного населения из населенного пункта Рафах, который находится в секторе Газа на границе с Египтом, перед ожидающимся израильским наступлением, сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Невозможно достигнуть нашей цели по уничтожению ХАМАС, оставив четыре их батальона в Рафахе (...) С другой стороны, очевидно, что масштабная операция в Рафахе требует эвакуации гражданского населения из зон боевых действий", - говорится в заявлении канцелярии премьера.

Нетаньяху попросил подготовить "двойной план", который будет включать в себя эвакуацию граждан и атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе.

Ранее в Израиле заявляли, что населенный пункт на границе с Египтом является последним оплотом ХАМАС.

В свою очередь, Associated Press отмечает, что в Рафахе собрались около 1,5 млн палестинцев, уходящих от боев по всему сектору Газа.

Ранее на Западе критиковали план Израиля начать наступление на Рафах, в частности, представитель госдепа США Ведант Патель говорил, что Вашингтон не видел свидетельств того, что Израиль серьезно подготовился к этой операции.

Также генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что обеспокоен информацией о готовящемся наступлении, отметив, что "эти действия многократно усилят уже существующий гуманитарный кошмар с неисчислимыми последствиями для региона".

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.