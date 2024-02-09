Аббас обвинил Израиль в стремлении изгнать палестинцев из сектора Газа

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Анонсированное Израилем наступление на населенный пункт Рафах в секторе Газа, где сосредоточены 1,5 млн перемещенных лиц, нацелено на изгнание палестинцев из анклава, заявили в офисе главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

"План военной эскалации в Рафахе и в южной части сектора Газа нацелен на то, чтобы изгнать палестинцев с их земли. (...) Это совершенно недопустимо", - говорится в этом заявлении.

Администрация Аббаса призывает Совет Безопасности ООН принять во внимание эту ситуацию, поскольку она "угрожает миру и безопасности в регионе и во всем мире", и "ответственность за эти последствия лежит на израильском правительстве и на администрации президента США Джо Байдена".

Ранее на Западе критиковали план Израиля начать наступление на Рафах. Представитель госдепа США Ведант Патель в свою очередь говорил, что Вашингтон не видел свидетельств того, что Израиль серьезно подготовился к этой операции.

Также генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что обеспокоен информацией о готовящемся наступлении, отметив, что "эти действия многократно усилят уже существующий гуманитарный кошмар с неисчислимыми последствиями для региона".