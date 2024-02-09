Министры из арабских стран договорились продолжить работу над будущим статусом Газы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Министры из нескольких арабских государств на переговорах в Саудовской Аравии 8 февраля договорились продолжить совместное планирование будущего сектора Газа после завершения конфликта Израиля и ХАМАС, сообщает в The Times of Israel.

Два высокопоставленных дипломата сообщили изданию, что министры согласились продолжить работать над тем, как следует организовать управление сектором Газа, а также - добиваться создания палестинского государства. По словам собеседников газеты, уже готовы несколько проектов плана, однако неизвестно, когда он будет представлен.

Встреча министров из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании, Египта и Палестинской национальной администрации прошла в Эр-Рияде в четверг. На ней они повторили призывы к немедленному перемирию в секторе Газа.