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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Министры из арабских стран договорились продолжить работу над будущим статусом Газы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Министры из нескольких арабских государств на переговорах в Саудовской Аравии 8 февраля договорились продолжить совместное планирование будущего сектора Газа после завершения конфликта Израиля и ХАМАС, сообщает в The Times of Israel.

Два высокопоставленных дипломата сообщили изданию, что министры согласились продолжить работать над тем, как следует организовать управление сектором Газа, а также - добиваться создания палестинского государства. По словам собеседников газеты, уже готовы несколько проектов плана, однако неизвестно, когда он будет представлен.

Встреча министров из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании, Египта и Палестинской национальной администрации прошла в Эр-Рияде в четверг. На ней они повторили призывы к немедленному перемирию в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Катар ОАЭ ХАМАС Газа Иордания Израиль Саудовская Аравия
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