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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Израильские военные готовятся расширить операции в секторе Газа

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Израильские военные готовятся расширить масштаб операций в секторе Газа, заявил проводят подготовку к расширению операций в секторе Газа, заявил глава Северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Гордин. Об этом пишет The Times of Israel.

Сейчас, по его словам, цель военных - "изменить ситуацию в сфере безопасности на севере сектора Газа так, чтобы жители могли безопасно вернуться домой". Он добавил, что военные продолжают "наносить урон бойцам "Хезболлы" и снижать военный потенциал группировки".

Власти Сирии заявили, что засекли запуск беспилотников со стороны занятых Израилем Голанских. Как передает Sana, два дрона зашли в сирийское воздушное пространство, где были сбиты. О пострадавших и последствиях информации не приводится.

В секторе Газа сохраняется сложная гуманитарная ситуация. В ХАМАС указали, что "голод на севере Газы ухудшается", и запросили 1000 грузовиков с гумпомощью в день до ликвидации последствий голода.

ИзраильскийChannel 12 сообщил, что ЦАХАЛ в настоящее время не пропускает гуманитарную помощь через КПП "Керем-Шалом" на границе Израиля по распоряжению командования.

В Эр-Рияде в пятницу прошла встреча глав МИД арабских стран. На ней присутствовали министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и министр по гражданским делам Палестины Хусейн аш-Шейх, а также постпред ОАЭ при ООН Лана Нусейбе. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян призвал поддержать мирных палестинцев и не допустить разрастания конфликтов на Ближнем Востоке.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа МИД Катар ХАМАС ЦАХАЛ Ори Гордин
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