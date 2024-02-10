США проследили за полетом группы российских военных самолетов вблизи Аляски

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты обнаружили и проследили за полетом "четырех российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ)", сообщило в субботу Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Это уже третий раз за последние четыре дня, когда НОРАД обнаруживал и отслеживал российские самолеты", - отметили в командовании, добавив, что эта российская активность в зоне опознавания ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

Как подчеркнули в NORAD, "российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство".

В субботу Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели многочасовое патрулирование над Беринговым морем, рядом с границей с США. Как сказали в министерстве, Ту-95МС сопровождали самолеты Су-30СМ ВКС РФ.