Минобороны РФ сообщило о патрулировании самолетами Ту-95МС недалеко от Аляски

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели многочасовое патрулирование над Беринговым морем, рядом с границей с США, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски", - заявило министерство.

"Продолжительность полета составила более 7 часов, - говорится в сообщении ведомства. - Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил".

Минобороны РФ распространило видео полета российских стратегических самолетов.

Как сказали в министерстве, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Отмечается, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) ранее сообщало, что за последние дни несколько раз отслеживало полеты российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски. Сообщалось, что самолеты РФ оставались в международном воздушном пространстве и не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство.

7 февраля Минобороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Днем ранее ведомство заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых.