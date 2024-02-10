Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Минобороны РФ сообщило о патрулировании самолетами Ту-95МС недалеко от Аляски

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели многочасовое патрулирование над Беринговым морем, рядом с границей с США, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски", - заявило министерство.

"Продолжительность полета составила более 7 часов, - говорится в сообщении ведомства. - Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил".

Минобороны РФ распространило видео полета российских стратегических самолетов.

Как сказали в министерстве, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Отмечается, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) ранее сообщало, что за последние дни несколько раз отслеживало полеты российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски. Сообщалось, что самолеты РФ оставались в международном воздушном пространстве и не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство.

7 февраля Минобороны России сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Днем ранее ведомство заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых.

Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Минобороны РФ ВКС РФ Ту-95МС США Аляска Берингово море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 10 февраля

Израиль обстрелял ракетами окрестности Дамаска

Обострение палестино-израильского конфликта

США планируют направить шефа ЦРУ в Египет для продвижения переговоров по Газе

США планируют направить шефа ЦРУ в Египет для продвижения переговоров по Газе

В ООН призвали защитить мирных жителей Рафаха на фоне сообщений об израильском наступлении

В ООН призвали защитить мирных жителей Рафаха на фоне сообщений об израильском наступлении

Российский МИД поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене военнослужащими с Украиной

Российский МИД поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене военнослужащими с Украиной

Что произошло за день: пятница, 9 февраля

Корабль Crew Dragon с коммерческими туристами приводнился в Атлантике

Правительство Норвегии хочет заказать 10 новых ЗРК NASAMS взамен переданных Украине

Дипломат США допустил передачу Киеву российской техники после ее отправки из Эквадора в Штаты

НКО призвали ЕС прекратить использование соевого биотоплива из-за вырубки лесов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });