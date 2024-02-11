Группировка "Запад" отразила пять атак на купянском направлении

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили на купянском направлении пять атак штурмовых групп украинской армии, сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

Он отметил, что в районе Синьковки расчеты тяжелых огнеметных систем группировки нанесли два удара по взводным опорным пунктам 2-го стрелкового батальона 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

В рамках контрбатарейной борьбы расчет самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожил пункт управления огнем батарей ВСУ, сказал Якимкин.

По его словам, потери противника на купянском направлении составили до 40 военнослужащих,155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, 155-мм гаубица M777, два пикапа и склад боеприпасов.