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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:04

Группировка "Запад" отразила пять атак на купянском направлении

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили на купянском направлении пять атак штурмовых групп украинской армии, сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

Он отметил, что в районе Синьковки расчеты тяжелых огнеметных систем группировки нанесли два удара по взводным опорным пунктам 2-го стрелкового батальона 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

В рамках контрбатарейной борьбы расчет самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожил пункт управления огнем батарей ВСУ, сказал Якимкин.

По его словам, потери противника на купянском направлении составили до 40 военнослужащих,155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, 155-мм гаубица M777, два пикапа и склад боеприпасов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Украина
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