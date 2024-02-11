Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Christian Liewig - Corbis/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон решил перенести запланированный на 13-14 февраля визит на Украину, сообщил в воскресенье журнал Challenges.

По данным издания, в Елисейском дворце объяснили это решение "проблемами безопасности".

Как пишет Challenges, прежде чем отправиться в Киев, Макрон должен был посетить Одессу.

Одновременно отменено посещение Украины делегацией совета предпринимателей "Франция-Украина" от организации французского бизнеса Medef International, которая должна была сопровождать Макрона.

В программе этого визита, отмечает издание, был "важный экономический компонент, связанный с восстановлением страны": предполагалось объявить о создании фонда в 200 млн евро в виде субсидий для гражданских проектов на Украине, реализуемых французскими малыми и средними предприятиями.

О новых сроках визита Макрона на Украину не сообщается.