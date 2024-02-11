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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Египет и Ливан осудили планы Израиля по наступлению на Рафах

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ливана и Египта в воскресенье выступили против планов Израиля провести военную операцию в районе города Рафах в секторе Газа, сообщают ближневосточные и арабские СМИ.

В МИД Ливана раскритиковали "продолжающуюся агрессию против жителей сектора Газа и вынужденное перемещение палестинцев". В ведомстве также призвали СБ ООН обеспечить незамедлительно режим прекращения огня и беспрепятственный доступ гумпомощи.

В египетском МИД, в свою очередь, предупредили, что с точки зрения Каира операция в Рафахе будет нарушением международного права с "ужасными последствиями".

"Египет призывает объединить международные и региональные усилия, чтобы не допустить того, чтобы палестинский город Рафах стал целью армии Израиля", - отметили в министерстве.

В пятницу стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха перед ожидающимся израильским наступлением. В городе собрались около 1,5 млн спасающихся от боевых действий палестинцев

Ранее на Западе раскритиковали план Израиля начать наступление на Рафах. Представитель госдепа США Ведант Патель отмечал, что без должного планирования военная кампания в зоне, где укрывается около миллиона человек, превратится в катастрофу.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

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