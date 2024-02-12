Израиль подтвердил удары по району Рафаха на юге сектора Газа

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля рано утром в понедельник нанесла несколько ударов по району Аш-Шабура, расположенному в центре Рафаха.

" Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам террористов в районе Аш-Шабура на юге сектора Газа. Удары завершились", - говорится в сообщении израильских военных в соцсетях.

Тем временем телеканал Al Jazeera сообщает, что в результате ударов Израиля, по меньшей мере, 11 человек погибли, многие получили ранения.

По данным местных СМИ, нападениям подверглись две мечети в северной и центральной частях города на юге Газы.