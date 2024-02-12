РФ за семь месяцев 2023/2024 сельхозгода увеличила экспорт пшеницы в Алжир на 20%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - РФ с июля 2023 года по январь 2024 года включительно экспортировала в Алжир 1,6 млн тонн пшеницы, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода (1,33 млн тонн), сообщается в комментарии руководителя направления анализа аграрных рынков АО "Русагротранс" Игоря Павенского, опубликованном в дайджесте "Агроэкспорта" при Минсельхозе.

Поставки пшеницы в эту страну возобновились после пятилетнего перерыва в 2021/2022 сельхозгоду благодаря снижению Алжиром требований по повреждению зерна клопом-черепашкой, а также высокой конкурентоспособности российской пшеницы по отношению к пшенице из европейских стран, отмечает он. С этого времени объемы поставок российской пшеницы в Алжир постоянно растут. В 2021/2022 сельхозгоду было ввезено 0,5 млн тонн, в 2022/2023 - 2,1 млн тонн.

Сейчас Алжир занимает пятое место среди крупнейших стран-импортеров российской пшеницы. Более того, по расчетам "Русагротранса", Россия впервые с начала сезона поставила на алжирский рынок больше пшеницы, чем страны ЕС (1,2 млн тонн, согласно данным Еврокомиссии). На этом фоне в текущем сезоне экспорт из Франции обрушился с 1,6 млн тонн до 200 тыс. тонн с июля 2023 года по январь 2024 года, основной объем отгружается из Румынии и Болгарии.

"Оцениваем потенциал экспорта в текущем сезоне в 3 млн тонн. В дальнейшем поставки также постепенно будут расти. Помимо пшеницы, начались отгрузки ячменя, экспорт которого уже достиг 237 тыс. тонн, - сообщил Павенский. - Импорт ячменя в Алжир в целом невысокий - 700-800 тыс. тонн в год, но Россия и на этом рынке стала первой".

Павенский напомнил, что Алжир стабильно входит в десятку крупнейших мировых импортеров пшеницы, занимая 5-6-е место. Среднегодовой импорт пшеницы составляет от 7 млн до 8 млн тонн. В том числе импортируется около 1,5 млн тонн твердой пшеницы. До 2020/2021 года главным поставщиком мукомольной пшеницы в Алжир были страны ЕС (Франция, Германия, страны Балтии), твердой пшеницы - Канада.