Британское управление сообщило об атаке на судно у берегов Йемена

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в понедельник сообщило о ракетном ударе по судну у побережья Йемена, передает телеканал Sky News.

Согласно информации UKMTO, инцидент произошел в 70 км к югу от портового города Аль-Муха.

В организации указали, что удар был нанесен двумя ракетами, экипаж не пострадал. Информации о судне в сообщении не приводится.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

В январе США и Великобритания нанесли несколько серий ударов по объектам хуситов.