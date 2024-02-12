Хуситы сообщили о ракетном обстреле американского сухогруза Star

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы запустили несколько ракет по судну Star Iris в Красном море, сообщил в соцсети представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари.

"Морские силы ВС Йемена запустили в американское судно Star Iris в Красном море несколько ракет, удары были точными и прямыми", - написал он.

По данным сайта MarineTraffic, судно Star Iris является сухогрузом и ходит под флагом Маршалловых островов. Около двух дней назад сообщалось, что оно находится в Красном море.

Ранее 12 февраля Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на судно у берегов Йемена. По информации управления, инцидент произошел в 70 км к югу от портового города Аль-Муха. В организации указали, что удар был нанесен двумя ракетами, экипаж не пострадал. Название судна UKMTO не указало.

Хуситы нападают на суда в Красном море в ответ на военную операцию Израиля против ХАМАС. В январе США и Великобритания нанесли несколько серий ударов по объектам хуситов на территории Йемена.