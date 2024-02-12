Мировые компании техсектора уволили свыше 34 тыс. человек с начала года

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мировые технологические компании уволили 34 250 человек с начала 2024 года, по данным сайта Layoffs.fyi.

Американские Microsoft Corp., eBay и PayPal Holdings за этот период сократили тысячи рабочих мест каждая. Всего увольнения провела 141 компания.

В январе представители техсектора уволили почти 31 тыс. человек против 89,7 тыс. годом ранее.

За весь прошлый год количество увольнений достигло 263 тыс.

По словам аналитиков, на которых ссылается Financial Times, с помощью сокращения штатов компании демонстрируют акционерам финансовую дисциплину и высвобождают ресурсы для инвестиций в новые сферы, включая генеративный (создающий контент и используемый, например, в ChatGPT - ИФ) искусственный интеллект.

"Увольнения продолжатся и, возможно, будут еще масштабнее", - цитирует газета слова аналитика Jefferies Брента Тилла.