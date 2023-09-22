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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Число увольнений в IT-компаниях мира превысило 236 тысяч с начала года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 236 тысяч работников технологической сферы в мире лишились работы с начала 2023 года, показывает исследование портала Layoffs.fyi.

Данные говорят о том, что количество сокращений в техсекторе по итогам 2023 года значительно превысит показатель за прошлый год. Так, с начала этого года 1,019 тыс. техкомпаний сократили 236,495 тыс. человек. По итогам прошлого года 1,024 тыс. компаний уволили 154,34 тыс. сотрудников, сообщает Layoffs.fyi.

В том числе на прошлой неделе производитель телекоммуникационного оборудования Cisco Systems Inc. анонсировал увольнение 350 сотрудников, а в начале сентября о сокращении штата на 10% объявила стриминговая компания Roku Inc. Её штат на конец прошлого года насчитывал около 3,6 тыс. человек.

В число техкомпаний, объявивших об увольнениях в этом году, входят американские Amazon.com Inc., Electronic Arts, Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc., Zoom Video Communications, eBay, Dell Technologies, PayPal Holdings, International Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а также германская SAP и шведская Spotify Technology.

IT Cisco Systems Dell Intel Microsoft Corp SAP Spotify
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